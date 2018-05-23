Лукашенко опять заявил об угрозе третьей мировой войны





Как заявил президент Беларуси на проходящей в Минске международной конференции, мир находится на пороге третьей мировой войны, так как ведущие государства не способны договориться по ключевым вопросам безопасности.

"Происходящие в последние годы конфликты только подтверждают наши худшие опасения насчет развития ситуации в мире", - заявил Александр Лукашенко. По словам президента Беларуси, всему виной "великие державы", которые должны быть гарантами безопасности, но вместо этого сегодня наоборот обостряют ситуацию, так как "не могут прийти к единому мнению ни по одному из серьезнейших вопросов". При этом сегодня стали все чаще звучать слова о кризисе в Совете безопасности ООН.

"С одной стороны, они (великие государства - прим . ред.) говорят о важности сохранения архитектуры современной безопасности, а с другой - не оставляют попыток обойти вето в Совбезе ООН", - отметил Александр Лукашенко.

По словам президента Беларуси, сегодня треть государств планеты так или иначе втянуты в боевые действия. Это уже больше, чем было стран-участниц во Второй мировой войне.

"Мы не можем безучастно ждать, пока полыхнет пожар Третьей. Это было бы непростительной беспечностью, и белорусы как никто понимают ее последствия", - заявил глава белорусского государства. По его мнению, ведущим мировым государствам уже пора перейти от соперничества к сотрудничеству ради сохранения мира на Земле.