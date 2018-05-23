Экс-звезда футбола Роналдиньо женится на двух женщинах одновременно – СМИ

Известный в прошлом бразильский футболист Роналдиньо сыграет свадьбу одновременно с двумя своими невестами, сообщает местная пресса.

Возлюбленные Роналдиньо – Присцилла Коэльо и Беатрис Соуза с живут с ним в особняке с декабря 2017 года в Рио-де-Жанейро. Причём, как4 сообщается, девушки дружат.

Бывшая звезда футбола, в свою очередь старается не обижать невест и дарит им одинаковые подарки.

Свадьба пройдёт в узком кругу в августе.