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Экс-звезда футбола Роналдиньо женится на двух женщинах одновременно – СМИ
Известный в прошлом бразильский футболист Роналдиньо сыграет свадьбу одновременно с двумя своими невестами, сообщает местная пресса.
Возлюбленные Роналдиньо – Присцилла Коэльо и Беатрис Соуза с живут с ним в особняке с декабря 2017 года в Рио-де-Жанейро. Причём, как4 сообщается, девушки дружат.
Бывшая звезда футбола, в свою очередь старается не обижать невест и дарит им одинаковые подарки.
Свадьба пройдёт в узком кругу в августе.
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Известный в прошлом бразильский футболист Роналдиньо сыграет свадьбу одновременно с двумя своими невестами.
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