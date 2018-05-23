Мотоциклист-бесправник разбился в Вороновском районе

Утром 23 мая бесправник на мотоцикле «Кавасаки» разбился в Вороновском районе.

Мотоциклист 1991 года рождения, ехавший из деревни Погородно в Радунь, совершил опасный манёвр на участке дороги, где были установлены знаки о запрещении обгона, ограничении скорости и сужении дороги.

Как сообщили в ГАИ, молодой человек не рассчитал расстояние до попутного трактора с полуприцепом, ударился о его левую заднюю часть, а затем упал на дорогу и вылетел в кювет.

От тяжёлых травм юноша скончался на месте. Ранее мотоциклиста два раза задерживали за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Был ли он трезв в момент ДТП, установит экспертиза.