Не долетит до цели: найден критический недостаток истребителя-бомбардировщика F-35

Новейший истребитель-бомбардировщик пятого поколения ВМС США F-35C имеет недостаточный для поражения вражеских целей боевой радиус — к таким выводам пришли в комитете Палаты представителей США по вооруженным силам, сообщает портал Task&Purporse.



F-35.Фото: theaviationist.com

Боевой радиус F-35C без дополнительных топливных баков и дозаправки в воздухе составляет 670 морских миль (1240 километров). И если американским авианосцам будет угрожать ракетная атака, им придется держаться на расстоянии от 1000 морских миль (1852 км) от цели. Например, китайская крылатая ракета типа CSS-5 (Дунфэн-21) может атаковать корабли на расстоянии в 930 миль (1722,36 км), а российский «Кинжал» еще больше.

В этом случае F-35C понадобятся самолеты-заправщики, которые как раз хорошо видны на радаре. Это нивелирует все основные преимущества новейшего самолета-невидимки.

В пресс-службе ВМС США такой риск назвали приемлемым, объясняя свою позицию тем, что дозаправка будет производиться вдали от позиций противника. В свою очередь бывший офицер ВМС США Брайан Кларк считает, что это не станет препятствием для обнаружения американских самолетов противником.

Затраты на разработку и строительство F-35 уже достигли 406,1 млрд долларов, при этом для их эксплуатации потребуется еще 1,1 трлн долларов. Вероятно эта сумма будет больше — чтобы дать возможность F-35С действовать на больших расстояниях и не быть замеченными, в ВМФ уже предложили построить стелс-танкеры или разработать новое дальнобойное вооружение.