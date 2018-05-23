ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Запрет дизелей в Германии: Гамбург стал первым

24.05.2018 12:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Впрочем, речи о полном запрете эксплуатации автомобилей с дизельными моторами не идет — ограничения вводятся только на двух самых загруженных улицах в центре Гамбурга и коснутся они машин, двигатели которых не отвечают нормам Euro 6, которые были введены еще в 2014 году.


В городе уже устанавливаются соответствующие дорожные знаки — запрет вступит в силу 31 мая. При этом он не затронет машины аварийно-спасательных и коммунальных служб, а также такси. К такому решению городские власти пришли после ознакомления с результатами недавних замеров уровня окислов азота в воздухе — поводом задуматься над опасными выбросами стала развернувшаяся в Европе после «дизельгейта» антидизельная кампания.

Согласно статистике KBA (Федеральное бюро автомобильного транспорта), в Гамбурге насчитывается 264 406 дизельных легковушек, из которых 96 356 сертифицированы в соответствии с Euro 6. Всего в Германии эксплуатируется 15 миллионов автомобилей с дизелями, из которых последним экологическим требованиям отвечают только 2,7 миллиона.


После второго по величине города Германии подобные локальные (то есть только в определенных городских зонах) запреты собираются ввести власти Мюнхена, Штутгарта и Дюссельдорфа.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Германии после дизельгейта активно приступили к запрету въезда дизельных автомобилей в центр городов. Первым стал Гамбург, на очереди - Мюнхен, Штутгарт,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые рассказали, как отсыпаться в выходные, чтобы понизить риск ранней смерти (да, так можно)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика