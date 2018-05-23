Запрет дизелей в Германии: Гамбург стал первым

Впрочем, речи о полном запрете эксплуатации автомобилей с дизельными моторами не идет — ограничения вводятся только на двух самых загруженных улицах в центре Гамбурга и коснутся они машин, двигатели которых не отвечают нормам Euro 6, которые были введены еще в 2014 году.





В городе уже устанавливаются соответствующие дорожные знаки — запрет вступит в силу 31 мая. При этом он не затронет машины аварийно-спасательных и коммунальных служб, а также такси. К такому решению городские власти пришли после ознакомления с результатами недавних замеров уровня окислов азота в воздухе — поводом задуматься над опасными выбросами стала развернувшаяся в Европе после «дизельгейта» антидизельная кампания.

Согласно статистике KBA (Федеральное бюро автомобильного транспорта), в Гамбурге насчитывается 264 406 дизельных легковушек, из которых 96 356 сертифицированы в соответствии с Euro 6. Всего в Германии эксплуатируется 15 миллионов автомобилей с дизелями, из которых последним экологическим требованиям отвечают только 2,7 миллиона.





После второго по величине города Германии подобные локальные (то есть только в определенных городских зонах) запреты собираются ввести власти Мюнхена, Штутгарта и Дюссельдорфа.