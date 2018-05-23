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В Бресте парламентарии ОДКБ обсуждают вопросы противодействия терроризму и экстремизму - фото

24.05.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня в Бресте проходит выездное заседание Постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Парламентской ассамблеи ОДКБ. Одна из его ключевых задач — изучение военно-политической обстановки в восточноевропейской части зоны ответственности ОДКБ. По словам заместителя председателя Комитета Госдумы Федерального Собрания России по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, такая встреча дает парламентариям возможность реально посмотреть на месте картину обеспечения безопасности:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55805.php

В Бресте парламентарии ОДКБ обсуждают вопросы противодействия терроризму и экстремизму - фото

— На заседании мы планируем рассмотреть ряд вопросов. Прежде всего противодействие терроризму и экстремизму в условиях информационной войны. Это такие вызовы как механизмы политико-идеологического воздействия на наших граждан. В первую очередь на несовершеннолетних, которые не могут адекватно оценить риски, угрозы и эффективно противостоять воздействию на их сознание и психику. Надо вырабатывать единые правила игры в рамках этих вопросов. Каждая из наших стран должна одинаково воспринимать террористическую организацию, террористов с точки зрения права, чтобы мы разговаривали на одном правовом языке.

Кроме того, парламентарии уделят внимание теме военно-технического сотрудничества, противодействия техногенным катастрофам, с которыми приходится сталкиваться государствам — участникам Договора. Еще один актуальный вопрос — противодействие коррупции. Анатолий Выборный акцентирует:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55805.php

В Бресте парламентарии ОДКБ обсуждают вопросы противодействия терроризму и экстремизму - фото

— Мы одинаково воспринимаем коррупцию и терроризм с точки зрения их значимости. Для террористов нет разницы, кому дать взятку, чтобы достичь своей цели, например, пронести бомбу в самолет. А коррупционеру неважно, от кого брать взятку. Главное для него —здесь и сейчас. Мы разрабатываем механизмы, которые дают возможность максимально предотвратить любое коррупционное правонарушение. Его намного легче предотвратить, чем потом максимально минимизировать последствия.

Один из вопросов, вынесенных на повестку дня — обсуждение проекта модельного Кодекса «Об информационном противоборстве терроризму и экстремизму». По словам председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентина Михневича, документ прошел подготовительный процесс, регламент согласован с государствами ОДКБ и отражает национальные интересы нашего государства:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55805.php

В Бресте парламентарии ОДКБ обсуждают вопросы противодействия терроризму и экстремизму - фото

— Это типовой нормативный акт, который предусматривает общую концепцию и подход для сближения законодательств наших стран. Он согласован со всеми государствами ОДКБ и отражает национальные интересы всех сторон. При необходимости они могут брать оттуда нормы и вкладывать их в свое законодательство. Пока мы его только обсуждаем. Дальше он пойдет на рассмотрение Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Наряду с этим законодательным актом парламентарии обсудят проекты еще двух модельных законов: «Об обеспечении национальной безопасности» и «О безопасности критически важных объектов». Анатолий Выборный дополнил: внедрение этих норм в национальное законодательство гарантирует, что у стран организации не будет недопонимания в правовом поле.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55805.php

В Бресте парламентарии ОДКБ обсуждают вопросы противодействия терроризму и экстремизму - фото

Заседание проходит с участием представителей силовых структур Беларуси. С жизнью региона участников ознакомил заместитель председателя Брестского облисполкома Андрей Клец. В приветственном слове он отметил:

— Брестчина — граница двух союзов. Для нас остро стоят вопросы безопасности Союзного государства, Единого экономического союза, защиты, взаимодействия. Мы уделяем большое внимание развитию и сохранению уровня подготовки наших пограничных сил, защите границы, ее оснащению современной техникой, системами. Вызовы современного мира приходят с новыми силами. Это та информационная война, которую, в частности, ведут различные фонды, организации, прощупывающие на шаткость мироустройство Беларуси, Брестской области. Здесь очень важен вопрос широкого информирования населения, предоставления ему объективной и полной информации о событиях в нашей стране и реалиях в ближайших государствах.

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня в Бресте проходит выездное заседание Постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Парламентской ассамблеи ОДКБ. Одна из его ключевых задач —...
 
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