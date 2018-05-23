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Бывший директор УП «УКС Пинска» угодил в колонию усиленного режима

24.05.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Вчера в Пинске осудили бывшего директора местного управления капитального строительства Александра Поживилко. Он обвинялся по двум статьям: «хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере» и «служебная халатность». Уголовное дело в отношении руководителя было возбуждено в начале прошлого года после проверки предприятия прокуратурой, финансовой милицией и Комитетом госконтроля. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55804.php

Бывший директор УП «УКС Пинска» угодил в колонию усиленного режима

Начальник Пинского межрайонного отдела УДФР КГК по Брестской области Валерий Велесницкий напомнил, что с 2014 по 2016 годы Александр Поживилко требовал от подчиненных незаконно начислять и платить ему премии, единовременные выплаты и материальную помощь. 

Кроме того, продолжает Валерий Велесницкий, на протяжении двух лет руководитель устанавливал размеры тарифных окладов работникам предприятия сверх тех, что максимально предусмотрены законодательством. А это повлекло незаконные начисления и выплату им зарплаты. Отсюда и обвинение в халатности. 

В итоге бывший директор получил 3,5 года колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 5 лет. Под стражу он был взят в зале суда Пинского района и г. Пинска.

 
 
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Вчера в Пинске осудили бывшего директора местного управления капитального строительства Александра Поживилко. Он обвинялся по двум статьям: «хищение путем...
 
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