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Акция закончилась. Слуцкие маршрутчики повышают стоимость проезда в некоторые дни
24.05.2018 — Разное | Слуцк Город
Стоимость проезда из Слуцка в Минск или обратно повышается до 5 рублей во все дни, кроме вторника, среды и четверга. Такое сообщение опубликовано в группе компании «Экспресс 777» Вконтакте.
В диспетчерской службе «Фаворит 999» также сообщили, что стоимость проезда с пятницы по понедельник составит 5 рублей, в остальные дни останется на уровне 2 рублей.
Диспетчер минского регулярного перевозчика «Флешэкспресс» ответила, что «стоимость проезда в 2 рубля пока остаётся во все дни».
Напомним, минский игрок 14 мая
Позже выяснилось, что поводом для демпинга
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Стоимость проезда из Слуцка в Минск или обратно повышается до 5 рублей во все дни, кроме вторника, среды и четверга. Такое сообщение опубликовано в группе...
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