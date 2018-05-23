Акция закончилась. Слуцкие маршрутчики повышают стоимость проезда в некоторые дни

Стоимость проезда из Слуцка в Минск или обратно повышается до 5 рублей во все дни, кроме вторника, среды и четверга. Такое сообщение опубликовано в группе компании «Экспресс 777» Вконтакте.

В диспетчерской службе «Фаворит 999» также сообщили, что стоимость проезда с пятницы по понедельник составит 5 рублей, в остальные дни останется на уровне 2 рублей.

Диспетчер минского регулярного перевозчика «Флешэкспресс» ответила, что «стоимость проезда в 2 рубля пока остаётся во все дни».

Напомним, минский игрок 14 мая заявил о снижении цены в три раза - с 6 до 2 рублей, на следующий день отреагировали слуцкие и солигорские перевозчики.