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Беларусь - суверенное государство, она не против России и не против Европы
Александр Лукашенко, выступая на форуме в Минске, подчеркнул суверенность Беларуси, заявив, что наша страна «четко осознает свое положение на международной оси координат».
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«Мы не с Россией против Европы и не с Европой против России и всего Востока. Для нас в принципе неприемлем вопрос, с кем мы. - подчеркнул президент Беларуси. - Просто наше положение дает ответ на этот вопрос. Мы это место жительства белорусского народа не выбирали - так Господь определил. Отсюда наша и внешняя политика, и позиция вообще».
По словам Лукашенко, что союзнические отношения Беларуси с Россией, ориентация на интеграцию в формате ЕАЭС никак не ущемляют интересов стран Европы. С другой стороны, развитие отношений с ЕС, США, Западом не противоречит динамике тесного взаимодействия на Востоке, а служит созданию зоны доверия.
В своем выступлении Лукашенко
Напомним, международный
На форум съехались 350 экспертов и официальных лиц из более чем 40 государств. Среди них – генсекретарь ОБСЕ Томас Гремингер, экс-генсекретарь ОДКБ Николай Бордюжа, генеральный директор секретариата Совета государств Балтийского моря Майра Мора, экс-председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.
Впервые в мероприятии, организованном инициативой «Минский диалог», принимает участие Александр Лукашенко.
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Александр Лукашенко, выступая на форуме в Минске, подчеркнул суверенность Беларуси, заявив, что наша страна «четко осознает свое положение на международной оси...
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