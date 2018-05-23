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Беларусь - суверенное государство, она не против России и не против Европы

24.05.2018 12:43 — Разное | БДГ  
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Александр Лукашенко, выступая на форуме в Минске, подчеркнул суверенность Беларуси, заявив, что наша страна «четко осознает свое положение на международной оси координат».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы не с Россией против Европы и не с Европой против России и всего Востока. Для нас в принципе неприемлем вопрос, с кем мы. - подчеркнул президент Беларуси. - Просто наше положение дает ответ на этот вопрос. Мы это место жительства белорусского народа не выбирали - так Господь определил. Отсюда наша и внешняя политика, и позиция вообще».

По словам Лукашенко, что союзнические отношения Беларуси с Россией, ориентация на интеграцию в формате ЕАЭС никак не ущемляют интересов стран Европы. С другой стороны, развитие отношений с ЕС, США, Западом не противоречит динамике тесного взаимодействия на Востоке, а служит созданию зоны доверия.

В своем выступлении Лукашенко заявил, что с момента окончания «холодной» войны мир еще не испытывал такой опасности конфликта, как в настоящее время.

Напомним, международный форум экспертной инициативы «Минский диалог»проходит 23-24 мая в Национальном выставочной центре «БелЭкспо» на проспекте Победителей, 14.

На форум съехались 350 экспертов и официальных лиц из более чем 40 государств. Среди них – генсекретарь ОБСЕ Томас Гремингер, экс-генсекретарь ОДКБ Николай Бордюжа, генеральный директор секретариата Совета государств Балтийского моря Майра Мора, экс-председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен

Впервые в мероприятии, организованном инициативой «Минский диалог», принимает участие Александр Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко, выступая на форуме в Минске, подчеркнул суверенность Беларуси, заявив, что наша страна «четко осознает свое положение на международной оси...
 
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