31 мая 2018 года в рамках Единого дня здоровья - «Всемирный день без табака» пройдет республиканская информационно-образовательная акция: «Беларусь против табака».

С 12 по 31 мая в Республике Беларусь проводится информационно-образовательная акция «Беларусь против табака» под девизом “Табак – угроза для развития”. Организатор мероприятия - Министерство здравоохранения Республики Беларусь.

Цель акции - повысить уровень знания населения о негативных последствия, вызываемых потреблением табачных изделий не только для здоровья граждан, но и для национальной экономики; формирование у гражданского общества поддержки мер, направленных на борьбу с потреблением табака в соответствии с положениями Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака.

А 31 мая 2018 года в рамках Единого дня здоровья - «Всемирный день без табака» пройдет республиканская информационно-образовательная акция: «Беларусь против табака».





