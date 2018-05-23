Из Европы продолжают поступать сообщения, связанные с иранской ядерной сделкой.

Как заявила Ангела Меркель, из-за санкций США часть европейских компаний будет вынуждена уйти из Ирана. Напомним, в начале месяца глава США заявил о выходе страны из иранской ядерной программы и возобновлении санкций против Тегерана. Верховный лидер Иран назвал условия сохранения сделки без участия в ней Вашингтона: невмешательство в региональную политику и гарантии по продаже иранской нефти.