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Внимание: «прямая линия»!
24.05.2018 — Разное | Свислочская газета
25 мая с 10.00 до 12.00 пройдет «прямая линия» с начальником Свислочского районного отдела внутренних дел Валерием Николаевичем РОМАНЧУКОМ.
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25 мая с 10.00 до 12.00 пройдет «прямая линия» с начальником Свислочского районного отдела внутренних дел Валерием Николаевичем РОМАНЧУКОМ. Вопросы, касающиеся...
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