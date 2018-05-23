«Вашингтон» вышел в финал Кубка Стэнли

«Вашингтон» сыграет в финале Кубка Стэнли. Сбывается мечта Александра Овечкина: впервые в карьере он так близок к самому престижному хоккейному трофею.

В седьмом матче 1/2 финала «Тампа» потерпела фиаско: четыре безответные шайбы. На второй перерыв клубы уходили при счёте в пользу «Вашингтона» – 3:0. В последнем периоде хоккеистам «Тампы» оставалось лишь принять ситуацию. Возможность что-то исправить «Вашингтон» им не оставил – 4:0. Впервые за двадцать лет клуб сыграет в финале Кубка Стэнли.