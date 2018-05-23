Поезд врезался в грузовик во Вьетнаме

Поезд столкнулся с грузовиком во Вьетнаме. Погибли машинист и его помощник. 10 человек ранены.

Всё случилось на железнодорожном переезде. Отказала автоматика, которая регулирует безопасность движения. От столкновения с автомобилем электровоз и шесть пассажирских вагонов сошли с рельсов. На месте работают спасатели.