Свист и Metallica. Алгоритм научили изменять музыкальные жанры

Специалисты Facebook AI Research разработали алгоритм искусственного интеллекта, который способен конвертировать музыку практически в любой стиль. Он не просто повторяет «услышанное», но и самостоятельно создаёт нужные звуки, пишет Engadget.

Система имеет встроенную защиту от повторения: входящий сигнал намеренно искажают, чтобы ИИ активнее делал свою работу. Алгоритм может переаранжировать песню Metallica по образцу классических композиторов, а симфонию Моцарта — «сыграть» на характерном для Баха клавесине. Разработка способна понять и обработать даже любительское насвистывание.

В исследовательской лаборатории Facebook считают, что алгоритм поможет музыкантам, которые хотят поэкспериментировать с различными стилями, а также тем, кто хочет проверить идею песни, но не имеет под рукой нужных музыкальных инструментов.