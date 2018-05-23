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Google и Coursera запустили новый курс по машинному обучению

24.05.2018 11:32 — Разное | dev.by  
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За последние несколько лет Google и Coursera выпустили ряд онлайн-курсов для разработчиков и ИТ-профессионалов, например, ускоренный курс по машинному обучению. Теперь компании совместно организовали новую специализацию на Coursera, которая включает 5 курсов и носит более прикладной характер, пишет Techrunch.

Google и Coursera запустили новый курс по машинному обучению

Новая специализация («Machine Learning with TensorFlow on Google Cloud Platform») посвящена созданию практических моделей машинного обучения. В неё рассказано о том, как настраивать среду, создавать и очищать наборы данных, писать распределённые модели в TensorFlow, повышать их точность и подбирать правильные параметры.

Необходимость в такой программе появилась в связи с ростом популярности предыдущего курса по МО среди студентов и компаний. Многие из них хотели изучить тему более глубоко — например, не просто узнать, как построить простейшую модель, но и как применять её в облаке или же создать для неё конвейер данных и настроить нужные параметры для более точных результатов.

Специализация ориентирована на тех, кто хотел бы овладеть новыми навыками — фактически, всех разработчиков. Но прикладной характер делает её более подходящей для тех, кто уже имеет некоторые познания в области. Позднее компании планируют разработать ещё один курс, посвящённый неструктурированным данным.

 
 
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За последние несколько лет Google и Coursera выпустили ряд онлайн-курсов для разработчиков и ИТ-профессионалов, например, ускоренный курс по машинному обучению. Теперь...
 
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