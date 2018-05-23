Стала доступна карта бесплатных точек Wi-Fi в Минске

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Для удобства пользователей точки подключения можно найти как на карте, так и выбрать из отдельного списка. В число мест, оборудованных общественным Wi-Fi, входят торговые центры, кафе, автозаправочные станции, отделения банков.

«На карте обозначены 115 уже функционирующих точек доступа, расположенных более чем в ста локациях. Безусловно, список и количество отметок на карте будет постоянно пополняться. Сейчас наша компания реализует сразу несколько проектов по расширению сети. Кроме того, через несколько месяцев на карте Free Wi-Fi Minsk появятся точки доступа на станциях метро «Октябрьская» и «Купаловская», – отметили в «Деловой сети».

Также на карте отмечены первые точки строящихся региональных сетей общественного Wi-Fi. Они будут объединены под общим названием Free Wi-Fi BY. И уже сейчас есть в Бресте, Витебске, Гродно, Могилеве и Молодечно.

Как сообщили в компании, на сегодняшний день в сети Free Wi-Fi Minsk нет никаких ограничений провайдера по продолжительности подключения к интернету, а также по скорости доступа – за исключением пропускной способности канала.





Более 100 локаций, объединенных в сеть Free Wi-Fi Minsk

«В отдельных случаях скорость доступа в несколько раз выше, чем у вашего домашнего Wi-Fi», – заверяют в «Деловой сети». Время доступности точек доступа, как правило, совпадает с графиком работы заведений, в которых они установлены.

Особенностью Free Wi-Fi Minsk является единая аутентификация: однажды пройдя эту процедуру, пользователь сможет легко подключаться к сети в любой из локаций без дополнительных усилий.

Создание и расширение сети общественного Wi-Fi под названием Free Wi-Fi Minsk направлено на повышение комфорта в коммуникациях как для жителей Минска, так и для гостей столицы. Подобные сети существуют практически во всех крупных городах Европы, но, как правило, имеют ограничения провайдера по скорости доступа либо по продолжительности сессии.