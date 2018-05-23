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Дважды мама. Певица Светлана Лобода родила дочь

24.05.2018 13:20 — Разное | СТВ  
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Певица Светлана Лобода стала мамой во второй раз.

Как сообщает издание Starhit.ru, исполнительница родила дочь. Сейчас певица находится в США, где и прошли роды.

Дважды мама. Певица Светлана Лобода родила дочь
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Вес девочки составляет три килограмма, а ее рост – 48 сантиметров. Певицу с пополнением в семье поздравляют многочисленные друзья и поклонники. Несколько дней назад артистка опубликовала фото, подпись к которому была два голубка. Многие также увидели в этом намек на рождение малыша.

Новорожденная стала вторым ребенком для Светланы Лободы. Певица воспитывает 7-летнюю дочь Еву, которая находится с мамой в Лос-Анджелесе.

«Для меня это большое чудо»: Светлана Лобода готовится стать мамой во второй раз

Дважды мама. Певица Светлана Лобода родила дочь
Фото: instagram.com/lobodaofficial

О своей беременности 35-летняя певица официально объявила в начале марта. В декретном отпуске исполнительница не планирует задерживаться – уже осенью у артистки запланированы большие сольные концерты.

«Артист должен быть сексуальным и провокативным»: откровенное интервью со Светланой Лободой (читать далее).

 
 
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Певица Светлана Лобода стала мамой во второй раз. Как сообщает издание Starhit.ru, исполнительница родила дочь. Сейчас певица находится в США, где и прошли роды. Фото:...
 
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