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Как кузены принца Гарри произвели фурор на королевской свадьбе
Новости Великобритании. На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл настоящий фурор произвели кузены жениха.
Дети младшего брата принцессы Дианы – Китти Спенсер и Луи Спенсер – стали одними из самых обсуждаемых персон прошедшей церемонии.
24-летний Луи Спенсер сын Чарльза Спенсера и модели Виктории Айткен.
Церемонию молодой человек посетил в компании сестер и матери.
После свадьбы Луи прогнозируют успех в модельной карьере. Его сестра уже является лицом известного итальянского бренда.
Луи Спенсер учится в Эдинбургском университете, ранее он получил образование в колледже в ЮАР, где семья жила некоторое время.
Молодой человек является наследником титула.
Луи не женат. После свадьбы его супруга будет носить титул графини.
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Новости Великобритании. На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл настоящий фурор произвели кузены жениха. Дети младшего брата принцессы Дианы – Китти Спенсер и Луи...
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