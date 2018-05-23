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Ричард Гир впервые за 30 лет сыграет в телесериале
Новости США. Впервые за 30 лет Ричард Гир снимется в телесериале. Американский актёр сыграет главную роль в кинокартине «МатьОтецСын».
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В этот раз звезда «Хатико» исполнит роль медиамагната, владеющего несколькими СМИ по всему миру. МакКрори сыграет живущую отдельно жену главного героя, а Хоул – их сына, который должен следовать по стопам отца.
Съёмки сериала начнутся летом. Они будут проходить в Лондоне и Испании.
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Новости США. Впервые за 30 лет Ричард Гир снимется в телесериале. Американский актёр сыграет главную роль в кинокартине «МатьОтецСын». Как сообщает Deadline, Гир...
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