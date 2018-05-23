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Как сыграли мужская и женская сборные Беларуси в рамках Евролиги по волейболу
Новости Беларуси. Мужская и женская сборные Беларуси по волейболу продолжают выступление в Евролиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Накануне обе наши национальные команды проводили домашние встречи в Минске.
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Новости Беларуси. Мужская и женская сборные Беларуси по волейболу продолжают выступление в Евролиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне обе наши...
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