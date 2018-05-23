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Девушка в зелёном платье на королевской свадьбе. Что известно о племяннице принцессы Дианы?
19 мая состоялось одна из самых главных свадеб года – наследник британского престола принц Гарри и американская актриса Меган Маркл стали мужем и женой.
Пышная церемония собрала несколько сотен гостей. Однако даже звездных посетителей церемонии – Викторию Бэкхем с мужем, чету Клуни, Серену Уильямс – затмила племянница матери жениха – принцессы Дианы. Образ Китти Спенсер в зеленом платье обсуждают в сети несколько дней после свадьбы почти также активно, как и наряд невесты. Мы собрали факты о двоюродной сестре жениха, которая произвела фурор на королевской свадьбе.
Кто такая Китти Спенсер?
Китти – 27 лет. Ее отец Чарльз является младшим братом принцессы Дианы. Мать девушки – бывшая модель Виктория Айткен. На их свадьбе мальчиком-пажем был принц Гарри, которому было пять лет. Кроме Китти у пары родились еще трое детей – близнецы Элайза и Амелия, а также сын Луи. В декабре 1997 после восьми лет брака супруги развелись.
Впервые перед публикой девушка появилась в 2007 году – во время службы в честь десятилетия со дня гибели тети. Она также была приглашена на свадьбу своего кузена – принца Уильяма.
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Где училась девушка?
Китти Спенсер училась в ЮАР, где жила вместе с матерью после развода родителей. Там в университете девушка изучала психологию, литературу и политику. Позже Китти училась в Лондоне, где стала магистром в сфере бренд-менеджмента.
Чем сейчас занимается Китти Спенсер?
Девушка снимается для обложек журналов, сотрудничает с модельным агентством, принимает участие в неделях моды.
Красавица является лицом Dolce and Gabbana. Сейчас стратегия известного итальянского бренда состоит не только в сотрудничестве с самыми известными мировыми моделями, но и представительницами королевских семей и известными в обществе красавицами.
Китти Спенсер участвовала в нескольких модных шоу бренда. Для королевской свадьбы девушка выбрала платье итальянского бренда зеленого цвета.
Китти Спенсер:
Еще Китти занимается благотворительностью. Она помогает людям, у которых нет дома. Этот фонд сейчас курирует принц Уильям, а еще раньше им занималась принцесса Диана.
Еще Китти – один из попечителей фонда, занимающегося помощью военным и их семьям.
Китти Спенсер:
Семейное положение
Китти не замужем. У девушки было несколько продолжительных романов – со спортсменом и бизнесменом в сфере недвижимости. Свадьбой ни один из этих романов не закончился.
Китти называют одной из завидных невест Великобритании.
В большинстве заголовков о девушке в СМИ упоминается ее всемирно известная тетя. Китти отмечала, что пытается отделить себя от своих знаменитых родственников. Она говорит, что старается «с осторожностью говорить что-либо о королевской семье». О принцессе Диане девушка отзывается так: «Я была так юна, когда она была жива. Есть только несколько воспоминаний о ней, но это особые и счастливые воспоминания. Мне так повезло, что они есть».
Интерес СМИ к ее персоне не волнует девушку. Она добавляет, что «внимание средств массовой информации дает вам платформу, чтобы говорить о вещах, которые важны для вас».
Социальные сети
За жизнью девушки в Instagram следят более 300 тысяч подписчиков. Девушка регулярно делится кадрами из своей жизни. До королевской свадьбы число подписчиков было в два раза меньше, но после фурора, который девушка произвела на церемонии, их число растет.
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19 мая состоялось одна из самых главных свадеб года – наследник британского престола принц Гарри и американская актриса Меган Маркл стали мужем и женой. Пышная...
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