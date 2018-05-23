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49-летняя актриса Люси Лью впервые кардинально изменила образ. Внезапно: теперь она блондинка

24.05.2018 13:36 — Разное | Tut.by  
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Актрису Люси Лью смело можно назвать консервативной, так как за всю карьеру она не меняла свой естественный цвет волос. Однако знаменитость решилась на эксперимент, результаты которого продемонстрировала на красной дорожке церемонии Obie Awards, состоявшейся в Нью-Йорке. Журналисты предположили, что изменения во внешности связаны с участием Люси в съемках нового фильма «Stage Mother».


Итак, жгучая брюнетка превратилась в эффектную блондинку. Для церемонии вручения Obie Awards Люси Лью выбрала черное платье с большими атласными бантами. Черные босоножки и клатч завершили образ актрисы.

 

Flip it and reverse it Victoria&Dougy @whittemorehouse

Публикация от Lucy Liu (@lucyliu) 22 Май 2018 в 7:51 PDT

Кто такая Люси Лью?

Американская актриса, известная по фильмам «Убить Билла», «Счастливое число Слевина», «Кочевники», «Чикаго», «Расплата», «Ангелы Чарли: Только вперед». Кроме этого, Люси Лью сыграла роль Джоан Ватсон в детективном сериале «Элементарно». Также актриса попробовала себя в роли продюсера и режиссера.

Напомним, в 2015 году Люси Лью стала мамой. Она обратилась к услугам суррогатной матери, которая с помощью биологического материала неизвестного донора родила для нее здорового мальчика. Малыша актриса назвала Роквелл Ллойд Лью.

Увидеть актрису в кинотеатрах Минска можно будет уже в июне — в прокат выходит фильм «Мир будущего» с участием Люси Лью.

Купить билеты в кино можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

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19 мая в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить 10 парных билетов на фестиваль Stereo Weekend с Новым Радио в Минске бесплатно. Розыгрыш продлится до 25 мая. Инструкция, как заполучить билеты, есть по ссылке.


 
Теги: Минск
 
 
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49-летняя актриса Люси Лью (Lucy Liu) кардинально изменила образ. Ярко выраженная брюнетка, звезда "Ангелов Чарли" и сериала "Элементарно" превратилась в блондинку.
 
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