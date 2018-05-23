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49-летняя актриса Люси Лью впервые кардинально изменила образ. Внезапно: теперь она блондинка
Актрису Люси Лью смело можно назвать консервативной, так как за всю карьеру она не меняла свой естественный цвет волос. Однако знаменитость решилась на эксперимент, результаты которого продемонстрировала на красной дорожке церемонии Obie Awards, состоявшейся в Нью-Йорке. Журналисты
Итак, жгучая брюнетка превратилась в эффектную блондинку. Для церемонии вручения Obie Awards Люси Лью выбрала черное платье с большими атласными бантами. Черные босоножки и клатч завершили образ актрисы.
Напомним, в 2015 году Люси Лью стала мамой. Она обратилась к услугам суррогатной матери, которая с помощью биологического материала неизвестного донора родила для нее здорового мальчика. Малыша актриса назвала Роквелл Ллойд Лью.
Увидеть актрису в кинотеатрах Минска можно будет уже в июне — в прокат выходит фильм
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49-летняя актриса Люси Лью (Lucy Liu) кардинально изменила образ. Ярко выраженная брюнетка, звезда "Ангелов Чарли" и сериала "Элементарно" превратилась в блондинку.
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