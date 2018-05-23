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Егерь в Мстиславском районе по ошибке застрелил мужчину
24.05.2018 13:43 — Разное | Аргументы и факты
Егерь Мстиславской структуры БООР вечером 23 мая охотился на кабана и косулю в угодьях у деревни Бастеновичи.
Вместе с ним были еще два охотника и житель деревни Белый Мох. Последний находился в малиннике и в какой-то момент егерь подумал, что это косуля. Мужчина попал под случайный выстрел, пишет
В результате 41-летний сельчанин получил ранение в голову и скончался на месте.
Правоохранительные органы проводят проверку.
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Правоохранительные органы проводят проверку.
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