Егерь в Мстиславском районе по ошибке застрелил мужчину

Егерь Мстиславской структуры БООР вечером 23 мая охотился на кабана и косулю в угодьях у деревни Бастеновичи.

Вместе с ним были еще два охотника и житель деревни Белый Мох. Последний находился в малиннике и в какой-то момент егерь подумал, что это косуля. Мужчина попал под случайный выстрел, пишет БЕЛТА.

В результате 41-летний сельчанин получил ранение в голову и скончался на месте.

Правоохранительные органы проводят проверку.