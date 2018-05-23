Директора центра по паралимпийским видам спорта задержали за взятку

Директор Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта задержана за взятку в 15 тысяч долларов.

«Главный тренер национальной команды по инваспорту центра передала в качестве взятки 15 тысяч долларов США директору учреждения при посредничестве сестры-близнеца руководителя за благоприятное решение вопроса о заключении нового трудового контракта. Данная сумма ранее была перечислена главному тренеру команды в качестве вознаграждения за подготовку спортсменов, занявших призовые места на Паралимпийских играх в Пхёнчхане», – сообщили в Следственном комитете.

47-летний директор центра дала понять, что 37-летняя женщина сможет продолжить работу в должности главного тренера, только если передаст ей эти деньги.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства совершенных противоправных действий.