В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Около 143 тыс. школьников сдают в этом году выпускные экзамены в Беларуси «Никаких изменений в порядок проведения выпускных экзаменов в этом учебном году в сравнении с предыдущим не произошло», – отметила она. ...

», – отметила она.Выпускники 9 классов сдают три экзамена: русский язык (диктант), белорусский язык (диктант), математика (контрольная работа).Выпускники 11 классов сдают четыре предмета: математика (контрольная работа), белорусский или русский язык (изложение), иностранный язык (устно) и история Беларуси (устно).Тексты и задания для проведения письменных экзаменов будут объявляться по ТВ и радио в дни их проведения.Выпускные экзамены пройдут с 1 по 9 июня.На проведение экзаменов отводится: в 9 классе – 4 часа для экзамена по математике, 1 час для экзаменов по языкам; в 11 классе – 5 часов для экзамена по математике и 4 часа для языков.Для подготовки к устному экзамену выпускнику отводится не более 30 минут.», – подчеркнула специалист.