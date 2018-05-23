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Около 143 тыс. школьников сдают в этом году выпускные экзамены в Беларуси
24.05.2018 14:04 — Разное | Беларусь Сегодня
«Никаких изменений в порядок проведения выпускных экзаменов в этом учебном году в сравнении с предыдущим не произошло», – отметила она.
Выпускники 9 классов сдают три экзамена: русский язык (диктант), белорусский язык (диктант), математика (контрольная работа).
Выпускники 11 классов сдают четыре предмета: математика (контрольная работа), белорусский или русский язык (изложение), иностранный язык (устно) и история Беларуси (устно).
Тексты и задания для проведения письменных экзаменов будут объявляться по ТВ и радио в дни их проведения.
Выпускные экзамены пройдут с 1 по 9 июня.
На проведение экзаменов отводится: в 9 классе – 4 часа для экзамена по математике, 1 час для экзаменов по языкам; в 11 классе – 5 часов для экзамена по математике и 4 часа для языков.
Для подготовки к устному экзамену выпускнику отводится не более 30 минут.
«Нормы оценок, правила выставления итоговых отметок в этом году также остались прежними», – подчеркнула специалист.
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«Никаких изменений в порядок проведения выпускных экзаменов в этом учебном году в сравнении с предыдущим не произошло», – отметила она. ...
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