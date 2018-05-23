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На торгах 24 марта доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
24.05.2018 14:04 — Разное | Беларусь Сегодня
Доллар стал дешевле всего на 0,0004 рубля до 1,9968 BYN/USD.
Евро потерял еще 0,0007 рубля до 2,3418 BYN/EUR и продолжает находиться на минимуме с конца декабря 2017 года.
Курс российского рубля увеличился на 0,0058 рубля до 3,2522 BYN/100 RUB.
Таким образом, значение корзины основных валют выросло на 0,08%.
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Доллар стал дешевле всего на 0,0004 рубля до 1,9968 BYN/USD. Евро потерял еще 0,0007 рубля до 2,3418 BYN/EUR и продолжает находиться на минимуме с конца декабря 2017 года. Курс...
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