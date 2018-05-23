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В Пуховичах мужчина избил жену, а она соврала милиции про напавшего хулигана

24.05.2018 14:04 — Разное | Беларусь Сегодня  
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"Женщину доставили в больницу с закрытой травмой органов брюшной полости и иными телесными повреждениями. Прибывшим милиционерам супруг рассказал, что пока он был на работе, его жена выпила немало алкоголя. Придя домой, он не застал супругу и лег спать, а уже утром обнаружил возлюбленную в тяжелом состоянии и немедленно вызвал скорую. Сама потерпевшая заверила, что на нее напал хулиган возле кафе. Оперативники не поверили в историю и выяснили, что супружеская пара лжет", - рассказала подробности официальный представитель УВД Минского облисполкома Надежда Ерашова.

Уже во время работы с потерпевшей и ее мужем выяснилось, что супруг, вернувшись домой, застал любимую в сильном алкогольном опьянении, вследствие чего между ними возникла ссора, которая перешла в конфликт с рукоприкладством. "Пытаясь утихомирить супругу, мужчина нанес ей несколько ударов кулаком в живот. После чего пара легла спать, а наутро мужчина заметил больные хрипы женщины и вызвал скорую помощь", - уточнил детали начальник отделения уголовного розыска Пуховичского РОВД Виталий Елин.

В отношении мужа пострадавшей возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Санкция за данную статью предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.

 
 
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"Женщину доставили в больницу с закрытой травмой органов брюшной полости и иными телесными повреждениями. Прибывшим милиционерам супруг рассказал, что...
 
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