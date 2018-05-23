В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 370 тыс. детей планируют принять лагеря этим летом - Минобразования По его словам, охват составит примерно столько же, сколько в 2017 году, – ...

По его словам, охват составит примерно столько же, сколько в 2017 году, –около 32% детей соответствующего возраста.Всего лагеря, как ожидается, примут 377 164 ребенка, в минувшем году было 368 004 ребенка, отметил специалист.219 622 ребенка примут дневные лагеря, 157 542 – круглосуточные.Также, по словам специалиста, в лагерях этим летом будут отдыхать около 13 тыс. детей-сирот, также планируется оздоровить более 4 тыс. детей-инвалидов.