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Гомельчанин украл у соседа по столику 2000 рублей в эквиваленте
24.05.2018 14:04 — Разное | Беларусь Сегодня
После этого поспешил покинуть кафе. Однако, несмотря на нетрезвое состояние, украинец обнаружил пропажу и обратился в милицию.
- В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, а также информации, полученной от граждан, личность подозреваемого была установлена. Под неопровержимыми доказательствами ему ничего не оставалось, как признаться в содеянном. Гомельчанин возместил похищенную сумму в полном объеме, - рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Но это не освободило его от уголовной ответственности. В отношении непорядочного горожанина следователи возбудили уголовное дело. Его ждут суд и наказание.
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После этого поспешил покинуть кафе. Однако, несмотря на нетрезвое состояние, украинец обнаружил пропажу и обратился в милицию. - В ходе проведения...
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