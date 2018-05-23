Гомельчанин украл у соседа по столику 2000 рублей в эквиваленте





После этого поспешил покинуть кафе. Однако, несмотря на нетрезвое состояние, украинец обнаружил пропажу и обратился в милицию.

- В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, а также информации, полученной от граждан, личность подозреваемого была установлена. Под неопровержимыми доказательствами ему ничего не оставалось, как признаться в содеянном. Гомельчанин возместил похищенную сумму в полном объеме, - рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Но это не освободило его от уголовной ответственности. В отношении непорядочного горожанина следователи возбудили уголовное дело. Его ждут суд и наказание.