В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске для выпускников впервые проведут республиканский Последний звонок Праздник пройдет в "Минск-Арене". В отдельных учреждениях Последний звонок пройдет с утра, а к 18.00 выпускники 11 классов Минска (более 10 тыс. школьников)...

Праздник пройдет в "Минск-Арене". В отдельных учреждениях Последний звонок пройдет с утра, а к 18.00 выпускники 11 классов Минска (более 10 тыс. школьников) съедутся в "Минск-Арену", рассказала Лариса Емельянчик.На праздник приглашены также лучшие выпускники из регионов – по 100 выпускников из каждой области (из Минской области – 600).Праздничные мероприятия начнутся на прилегающей к "Минск-Арене" территории в 16 часов. Гостей ожидают выступления творческихколлективов, развлекательные и спортивные мероприятия, фотозоны, обучение танцам.А в 18.00 в здании спорткомплекса начнется непосредственно республиканский Последний звонок.Он откроется торжественной частью, в ходе которой будут награждены лучшие выпускники страны этого учебного года. А после торжественной части пройдет концерт с участием звезд отечественного шоу-бизнеса. Список участников не разглашается, но организаторы заверяют, что это будут самые популярные у молодежи исполнители.В празднике примут участие представители городской власти, депутаты, участницы конкурса "Мисс Беларусь", известные спортсмены.Завершится мероприятие в 21 час.