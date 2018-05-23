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В Минске для выпускников впервые проведут республиканский Последний звонок
24.05.2018 14:04 — Разное | Беларусь Сегодня
Праздник пройдет в "Минск-Арене". В отдельных учреждениях Последний звонок пройдет с утра, а к 18.00 выпускники 11 классов Минска (более 10 тыс. школьников) съедутся в "Минск-Арену", рассказала Лариса Емельянчик.
На праздник приглашены также лучшие выпускники из регионов – по 100 выпускников из каждой области (из Минской области – 600).
Праздничные мероприятия начнутся на прилегающей к "Минск-Арене" территории в 16 часов. Гостей ожидают выступления творческих коллективов, развлекательные и спортивные мероприятия, фотозоны, обучение танцам.
А в 18.00 в здании спорткомплекса начнется непосредственно республиканский Последний звонок.
Он откроется торжественной частью, в ходе которой будут награждены лучшие выпускники страны этого учебного года. А после торжественной части пройдет концерт с участием звезд отечественного шоу-бизнеса. Список участников не разглашается, но организаторы заверяют, что это будут самые популярные у молодежи исполнители.
В празднике примут участие представители городской власти, депутаты, участницы конкурса "Мисс Беларусь", известные спортсмены.
Завершится мероприятие в 21 час.
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Праздник пройдет в "Минск-Арене". В отдельных учреждениях Последний звонок пройдет с утра, а к 18.00 выпускники 11 классов Минска (более 10 тыс. школьников)...
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