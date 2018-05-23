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В Минске для выпускников впервые проведут республиканский Последний звонок

24.05.2018 14:04 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Праздник пройдет в "Минск-Арене". В отдельных учреждениях Последний звонок пройдет с утра, а к 18.00 выпускники 11 классов Минска (более 10 тыс. школьников) съедутся в "Минск-Арену", рассказала Лариса Емельянчик.

На праздник приглашены также лучшие выпускники из регионов – по 100 выпускников из каждой области (из Минской области – 600).

Праздничные мероприятия начнутся на прилегающей к "Минск-Арене" территории в 16 часов. Гостей ожидают выступления творческих 

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А в 18.00 в здании спорткомплекса начнется непосредственно республиканский Последний звонок.

Он откроется торжественной частью, в ходе которой будут награждены лучшие выпускники страны этого учебного года. А после торжественной части пройдет концерт с участием звезд отечественного шоу-бизнеса. Список участников не разглашается, но организаторы заверяют, что это будут самые популярные у молодежи исполнители.

В празднике примут участие представители городской власти, депутаты, участницы конкурса "Мисс Беларусь", известные спортсмены.

Завершится мероприятие в 21 час.


 
Теги: Минск
 
 
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Праздник пройдет в "Минск-Арене". В отдельных учреждениях Последний звонок пройдет с утра, а к 18.00 выпускники 11 классов Минска (более 10 тыс. школьников)...
 
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