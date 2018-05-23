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В Хойниках корова провалилась в погреб, потребовалась помощь спасателей
24.05.2018 14:04 — Разное | Беларусь Сегодня
- Специалисты МЧС прибыли и совместно с сельчанами, использовав хозяйственный пожарный рукав и веревку, достали буренку. После чего ее передали работникам ветеринарной службы для осмотра на предмет возможных травм, - рассказала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.
Фото: МЧС
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- Специалисты МЧС прибыли и совместно с сельчанами, использовав хозяйственный пожарный рукав и веревку, достали буренку. После чего ее передали работникам...
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