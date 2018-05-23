Необычной силы град прошел в Верхнедвинском районе. Стихия уничтожила полтысячи гектаров посевов

Такого аномального явления не помнят даже старожилы. Буквально за 15 минут земля покрылась льдом на 10 сантиметров, кое-где образовались настоящие ледяные сугробы. Лед оставался лежать в низменных местах еще и сегодня утром. Поля превратились в кашу – на них ни въехать, ни войти. Стихия практически на сто процентов уничтожила 400 гектаров рапса и 100 гектаров льна, смешав все как в мясорубке. К счастью, град обошел стороной населенные пункты, буйствуя на полях 5 сельхозпредприятий и льнозавода. Сейчас подсчитываются убытки, ситуацию осложняет труднодоступность пострадавших участков – там образовалось настоящее болото.объяснила необычное природное явление тем, что в этот день наблюдалась неустойчивость в атмосфере, по территории области прошел активный грозовой фронт с ливнями и градом. Выпадение града зафиксировали две метеостанции: в Березинском заповеднике и Шарковщинском районе.

Фото из соцсетей