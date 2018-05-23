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В Гомеле бухгалтер и продавец магазина присвоили более 10 тыс. рублей выручки, возбуждено уголовное дело
24.05.2018 14:04 — Разное | Беларусь Сегодня
- В ходе проверки было установлено, что в период с августа 2017 года по февраль 2018-го бухгалтер-кассир, действуя в сговоре с продавцом, обеспечила последней доступ к кассовому суммирующему аппарату под ее паролем, позволяющим беспрепятственно производить отмены чеков по реализованным товарам. В результате были похищены денежные средства, принадлежащие магазину, в сумме свыше 10 тыс. рублей, что на момент совершения преступления превысило 424 базовые величины и является крупным размером, - рассказал начальник ОБЭП ОВД администрации Новобелицкого района, капитан милиции Павел Мыльников.
В отношении криминального дуэта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 210 Уголовного Кодекса Беларуси - «хищение путем злоупотребления служебными полномочиями группой лиц в крупном размере». Санкции статьи предусматривают лишение свободы от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.
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В Гомеле бухгалтер и продавец магазина присвоили более 10 тыс. рублей выручки, возбуждено уголовное дело
- В ходе проверки было установлено, что в период с августа 2017 года по февраль 2018-го бухгалтер-кассир, действуя в сговоре с продавцом, обеспечила последней...
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