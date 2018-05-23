Для дела мира Минск открыт всегда

- Вы в любое время, всегда можете рассчитывать на Минск только в мирных целях.

Президент поделился некоторыми оценками форума. В его присутствии прозвучали выступления представителей ОДКБ и НАТО. Александр Лукашенко честно признался, что поначалу дух дискуссии не убедил его в том, что она поможет сблизить позиции сторон. Тем не менее сам факт диалога важен. Позиция ОДКБ, по мнению Президента, правдива. Позиция НАТО тоже правдива. И это не парадокс:

- Это факт. Никуда не денешься. Если мы будем лоб в лоб настаивать на том, что было сказано – не найдем решения ни одной проблемы. Надо, может быть, вынести многое за скобки и определить те точки, где мы можем найти соприкосновение и получить результат. Очень важно – результат. Будет один результат – настроение другое работать. Еще один результат – еще лучшее настроение. И мы будем убеждены, что мы движемся в правильном направлении.

Президент подтвердил готовность Минска организовать площадку для конструктивной дискуссии в любое время:

- Приезжайте в Минск в любое время. С любыми политическими убеждениями. Вам казалось, что в Минск нельзя приехать потому, что здесь не терпят альтернативной точки зрения. Вы будете приятно разочарованы, побывав здесь, особенно те, кто в первый раз. Здесь как раз не проводят совещаний, если нет различных и даже альтернативных точек зрения. Приезжайте, обсуждайте. Если с моей стороны нужно будет что-то для этого – скажите. В направлении мира я готов идти. Хотите – впереди. Хотите – рядом. Где скажете. Главное – чтобы был мир.

О важности и ценности мира Александр Лукашенко сказал такие слова:

- Мы убеждаем друг друга, как хорош мир. Как важно, чтобы мир был. Вы сейчас выйдете на улицу – посмотрите вокруг. Природа. Солнце. Воздух хороший. Красиво. Люди довольны, что спокойно и мирно. И я не только про Беларусь говорю. Про любую страну. Неужели это хочется кому-то разрушить? Зачем нам это надо? Зачем, чтобы снова миллионы людей погибали? Все в простом. Давайте сохраним это.

По мнению Александра Лукашенко, ситуация в мире обостряется еще и потому, что практически ушло поколение, которое еще помнит ужасы военного противостояния:

- Вся беда в том, что нынешнее поколение забыло, что такое война. После Второй мировой войны были миллионы людей, которые через нее прошли. Поэтому 70 с лишним лет мы не допустили войны. Были люди, которые это видели. Мы этого не видели. Так давайте будем верить тем, кто еще жив и говорит об этой войне как об ужасе, о трагедии, и не допустим ее. Мир настолько хрупкий, что один неверный шаг – и полыхнет. И там уже никто не будет говорить о причинах, никто не будет говорить о том, кто виноват. Мы будем убивать друг друга. Зачем? Ради чего? Все в простом, и я хочу вас повернуть к этому простому. Давайте сделаем для людей и для самих себя. Мы же еще долго будем жить. Кто из вас собирается завтра умирать? Никто. Мы хотим жить. Давайте будем жить. Растить детей. Образование им давать хорошее. Давайте будем творить. Вот и все. И в этом направлении надо делать шаги, а не вспоминать, кто и что сделал и куда двинулся. Давайте уйдем от этого и сделаем конкретные шаги. Хотя бы один шаг в Минске, потом второй шаг, может, в другой столице, третий – в Канаде, даст бог – в Вашингтоне. И, поверьте, будет результат.