|
В Беларуси снижается число зависимых от алкоголя
24.05.2018 14:04 — Разное | Беларусь Сегодня
Александр Ходжаев, главный специалист управления организации медицинской помощи главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения, отметил положительную тенденцию:
«Смотрите сами: в 2013 году таких пациентов было 23 047, а в 2017 году - 21 147. Как видите, произошло снижение на 8,3 процента».
Число пациентов с синдромом зависимости от алкоголя, стоящих на диспансерном учете, в прошлом году составляло 1721 человек на 100 тысяч населения. Общее число лиц, стоящих на профилактическом учете в связи с употреблением алкоголя, - 93 847.
Реализовано множество мер по борьбе с алкоголизмом.
- Например, в этом году внедрен новый метод реабилитации лиц, находящихся в ЛТП, - рассказал Александр Ходжаев. - Его суть - комплексно подходить к реабилитации с использованием психотерапии, психологической помощи и трудотерапии. Такой подход можно сравнить с практиками, которые используются в зарубежных реабилитационных центрах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Ходжаев, главный специалист управления организации медицинской помощи главного управления организации медицинской помощи и экспертизы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)