В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси снижается число зависимых от алкоголя Александр Ходжаев, главный специалист управления организации медицинской помощи главного управления организации медицинской помощи и экспертизы...

отметил положительную тенденцию:».Число пациентов с синдромом зависимости от алкоголя, стоящих на диспансерном учете, в прошлом году составляло 1721 человек на 100 тысяч населения. Общее число лиц, стоящих на профилактическом учете в связи с употреблением алкоголя, - 93 847.Реализовано множество мер по борьбе с алкоголизмом., - рассказал Александр Ходжаев. -