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Директора минского центра по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта подозревают в получении взятки

24.05.2018 14:04 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Установлено, что главный тренер национальной команды по инваспорту, уже работавшая в центре, передала 15 тысяч долларов директору учреждения за "благоприятное решение вопроса о заключении нового трудового контракта". Деньги были переданы при посредничестве сестры-близнеца руководителя.

"Ранее эту сумму перечислили главному тренеру команды в качестве вознаграждения за подготовку спортсменов, занявших призовые места на последних Паралимпийских играх в Пхенчхане. Директор дала понять своей подчиненной, что 37-летняя женщина сможет рассчитывать сохранить свое рабочее место лишь в том случае, если передаст ей эти деньги", - сообщили подробности в отделе информации и связи с общественностью СК.

В итоге 46-летний директор центра задержана, а следователи намерены ходатайствовать перед прокурором о применении к ней меры пресечения в виде заключения под стражу. В данный момент следствие продолжается, устанавливаются обстоятельства совершенных противоправных действий.

В СК напомнили, что лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки, либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном.

 
 
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Установлено, что главный тренер национальной команды по инваспорту, уже работавшая в центре, передала 15 тысяч долларов директору учреждения за...
 
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