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Лукашенко: Беларусь заинтересована в сближении ЕАЭС и ЕС
24.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Беларусь заинтересована во взаимном сближении ЕАЭС и Евросоюза, считает президент республики Александр Лукашенко. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на форуме «Минский диалог», сообщает
Александр Лукашенко заявил, что следует переходить «от абстрактных разговоров к конкретному взаимодействию». По его словам, существует очень много точек соприкосновения – экономика, гуманитарное сотрудничество, транспорт, экология, энергетика, борьба с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью.
Взаимодействие Запада и Востока, добавил Лукашенко, принесет
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Президент Беларуси заявил о важности сотрудничества между Востоком и Западом.
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