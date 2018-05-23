Лукашенко: Беларусь заинтересована в сближении ЕАЭС и ЕС

Беларусь заинтересована во взаимном сближении ЕАЭС и Евросоюза, считает президент республики Александр Лукашенко. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на форуме «Минский диалог», сообщает «Интерфакс» .

«Находясь на стыке Евразийского и Европейского союзов, Беларусь особо заинтересована в их взаимном сближении», – подчеркнул президент.

Александр Лукашенко заявил, что следует переходить «от абстрактных разговоров к конкретному взаимодействию». По его словам, существует очень много точек соприкосновения – экономика, гуманитарное сотрудничество, транспорт, экология, энергетика, борьба с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью.

«Именно через них шаг за шагом может выстраиваться модель сближения двух крупнейших интеграционных образований и нарабатываться взаимное доверие», – подчеркнул президент Беларуси.

Взаимодействие Запада и Востока, добавил Лукашенко, принесет огромные выгоды всему Евразийскому континенту. Глава республики заявил, что многостороннее экономическое сотрудничество поможет урегулировать затяжные конфликты.