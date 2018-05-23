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«Биография у меня одна». Певица Валерия – о жизни, творчестве, семье

24.05.2018 13:55 — Разное | Аргументы и факты  
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«Биография у меня одна». Певица Валерия – о жизни, творчестве, семье
«На съемки соглашаюсь, но о прошлом не говорю». © / Фото из открытых источников

Об этом рассказывала певица Валерия несколько лет назад. И даже признавалась, что уже присматривает в Беларуси жилье.

Выяснить, купила ли она домик в белорусской деревне, не довелось, зато удалось поговорить накануне 50-летнего юбилея певицы о жизни, главных достижениях и о том, почему она не желает обсуждать прошлое.

«Просто пою»

- Валерия, когда вы поняли, что стали звездой? 

- Я не очень люблю это слово. Поняла, что стала узнаваемой, в определенный момент. Это случилось не в одночасье. Я не вдруг «проснулась знаменитой», а лишь тогда, когда количество переросло в качество. В один воскресный день пошла на рынок. И одновременно несколько человек узнали меня. Прихожу домой и думаю: «Всё, наверное, мне так одной ходить по улице нельзя». С одной стороны, испытала радость, с другой - неловкость. Просто не знала, как себя вести. Очень хорошо это помню. Тогда как раз вышел альбом на английском «The Taiga Simphony» (1992 г.), клипы крутились по телевидению, я несколько месяцев кряду была на телеэкране, появлялась в конкурсе «Утренняя звезда». Но звездой я себя не ощущаю до сих пор. Я просто делала и продолжаю делать своё любимое дело.

«Биография у меня одна». Певица Валерия – о жизни, творчестве, семье Вся правда о женщине №1. Жизненный путь Примадонны

- Насколько автобиографична ваша новая песня «Любовь и боль»? Или это всё-таки собирательный образ, метафора, так сказать?

- Конечно, собирательный образ. Некоторые люди мне пишут: «Отпусти уже свою боль». В этой песне я даже краешком сознания не зацепилась за свое прошлое. У меня другие картинки перед глазами. Скорее эта песня - про Эдит Пиаф, про жизнь актрисы, отдавшей себя служению сцене. Да, у нее есть своя история любви, которой пренебрегли. И в итоге актриса выбирает сцену, а не любовь.

Много личного

- Вы сейчас довольно часто появляетесь в информационном пространстве. Когда-то я спросил Земфиру, почему она редко дает интервью. Она мне ответила, что в какой-то момент «передознула» собой публику. Теперь «отсиживается». У вас нет этого ощущения передозировки?

- У меня есть ощущение передозировки программами, касающимися моей личной жизни. У меня не может быть нескольких биографий, чтобы порадовать зрителя новыми фактами. Всё равно получается одно и то же. Я соглашаюсь на съёмки, всегда предупреждая, что не говорю о прошлом. Но то и дело «выруливают» на ту же самую тему. Господи! Ну сколько можно?! Пощадите! Никому это уже не нужно. Когда ты готовишься к каким-то концертам, приходится сниматься в телепрограммах, чтобы рассказать о главном, ради чего ты пришёл, – о  концертах.

«Биография у меня одна». Певица Валерия – о жизни, творчестве, семье Куда закатились звезды. Что стало с популярными телеведущими 80-х и 90-х

- Вы сформулировали принципы, по которым стараетесь  жить? Я сейчас не про правильное питание.

- О нем я уже, кстати, тоже не могу говорить. Один из основных принципов - это жить так, чтобы людям, находящимся рядом с тобой, жилось лучше. Это касается и семейной жизни, и творческой. Мне хочется, чтобы и при общении со мной, и на моих концертах людям становилось легче, чтобы они напитывались положительной энергией. У меня полно проблем, как у любого человека. Но я не привыкла перекладывать их на других людей. Не хочу этого делать.

- Многие восхищаются атмосферой в вашей семье, отношением Иосифа Пригожина  к вашим детям. В чем секрет?

- Главный секрет заключается в любви. Если мужчина любит женщину, то он любит и ее детей. Если же ее дети ему не нужны, то это не «та самая любовь». Любовь всеобъемлющая включает все, что окружает объект любви, со всеми детьми, родственниками и друзьями.

Владимир ПОЛУПАНОВ,  Ирина ПЕТРЕНКО

 
 
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