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Светлана Лобода родила второго ребенка. Российские СМИ сообщают, что от лидера Rammstein

24.05.2018 14:02 — Разное | Tut.by  
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Украинская певица Светлана Лобода родила второго ребенка. Российские СМИ сообщают, что отец девочки — лидер Rammstein Тилль Линдеманн.


Фото: TUT.BY

Девочка весом в три килограмма и ростом 48 сантиметров появилась на свет в одной из клиник Лос-Анджелеса, где рожала Мадонна и Ким Кардашьян. Роды прошли без осложнений: мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

Певица познакомилась с солистом Rammstein в июле прошлого года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Сама Лобода отрицает близкую связь с 55-летним немецким музыкантом, у которого есть две взрослые дочери. Долгое время она также опровергала слухи о своей беременности, но потом позировала для обложки глянцевого журнала.

Это второй ребенок Светланы Лободы, у нее уже есть семилетняя дочь Ева. Ее отец — хореограф Андрей Царь.

Светлана Лобода приедет с концертом в Минск 14 октября. Билеты — от 40 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ

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19 мая в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить 10 парных билетов на фестиваль Stereo Weekend с Новым Радио в Минске бесплатно. Розыгрыш продлится до 25 мая. Инструкция, как заполучить билеты, есть по ссылке.


 
Теги: Минск
 
 
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Девочка весом в три килограмма и ростом 48 сантиметров появилась на свет в одной из клиник Лос-Анджелеса, где рожала Мадонна и Ким Кардашьян. Роды прошли без...
 
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