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Светлана Лобода родила второго ребенка. Российские СМИ сообщают, что от лидера Rammstein
Украинская певица Светлана Лобода родила второго ребенка. Российские СМИ
Девочка весом в три килограмма и ростом 48 сантиметров появилась на свет в одной из клиник Лос-Анджелеса, где рожала Мадонна и Ким Кардашьян. Роды прошли без осложнений: мать и ребенок чувствуют себя хорошо.
Певица познакомилась с солистом Rammstein в июле прошлого года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Сама Лобода отрицает близкую связь с 55-летним немецким музыкантом, у которого есть две взрослые дочери. Долгое время она также опровергала слухи о своей беременности, но потом
Это второй ребенок Светланы Лободы, у нее уже есть семилетняя дочь Ева. Ее отец — хореограф Андрей Царь.
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Девочка весом в три килограмма и ростом 48 сантиметров появилась на свет в одной из клиник Лос-Анджелеса, где рожала Мадонна и Ким Кардашьян. Роды прошли без...
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