Светлана Лобода родила второго ребенка. Российские СМИ сообщают, что от лидера Rammstein

Украинская певица Светлана Лобода родила второго ребенка. Российские СМИ сообщают , что отец девочки — лидер Rammstein Тилль Линдеманн.



Фото: TUT.BY

Девочка весом в три килограмма и ростом 48 сантиметров появилась на свет в одной из клиник Лос-Анджелеса, где рожала Мадонна и Ким Кардашьян. Роды прошли без осложнений: мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

Певица познакомилась с солистом Rammstein в июле прошлого года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Сама Лобода отрицает близкую связь с 55-летним немецким музыкантом, у которого есть две взрослые дочери. Долгое время она также опровергала слухи о своей беременности, но потом позировала для обложки глянцевого журнала.

Это второй ребенок Светланы Лободы, у нее уже есть семилетняя дочь Ева. Ее отец — хореограф Андрей Царь.

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