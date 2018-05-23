Белорусский теннисист Владимир Игнатик завершил выступление на открытом чемпионате Франции, не сумев пробиться в основной этап, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Владимир Игнатик. Фото: БЕЛТА

В своем втором поединке на грунтовых парижских кортах «Ролан Гаррос» Владимир Игнатик (203-й номер мирового рейтинга) встречался сегодня с колумбийцем Сантьяго Хиральдо (312) и проиграл — 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.

Еще один белорусский теннисист Илья Ивашко (119) в решающем матче за выход в основную сетку второго в сезоне турнира серии «Большого шлема» встретится с украинцем Сергеем Стаховским (129), который на старте выбил из борьбы белоруса Егора Герасимова (246).

Накануне Илья Ивашко в матче за выход в 3-й раунд квалификации победил хорвата Виктора Галовича (180) — 6:2, 7:6 (7:5).