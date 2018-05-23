"Человек болен, но не замечает". Белорусский гаджет находит расстройства по звукам легких

Дочка Елены долго кашляла. Один врач говорил о болезни, другой — что легкие чистые и ничего опасного нет. Девочка вскоре поправилась, но так часто видела людей в белых халатах, что начала их бояться. Елена задумалась: можно ли было разобраться с кашлем дома? Оказалось — можно.

Сейчас Елена Бинецкая — соосновательница компании Healthy Networks, которая создает проект Lung Passport. Это электронный стетоскоп и мобильное приложение, которые анализируют звуки легких и опознают болезни.

Стетоскоп в смартфоне

Чтобы проверить себя, нужно приложить специальное устройство — электронный стетоскоп — к нескольким точкам на груди, боку и на спине. Запись на каждой точке длится пять секунд. Еще нужно ответить на вопросы анкеты в мобильном приложении.

В итоге система сообщит о вероятности той или иной болезни, а также о динамике ее развития. Она может определить пневмонию, астму и ХОБЛ (хроническую обструктивную болезнь легких), а также несколько типов бронхита, грипп и ОРВИ.





— Если у пациента детектируется что-то опасное, то врач автоматически получает уведомление и может с ним связаться, — говорит Елена. — Мы также встроили возможность сгенерировать отчет, который можно отправить родным или другому врачу.

В основе работы программы — нейронная сеть. Ее «обучили» на массиве звукозаписей с точными определениями звуков, например, «сухой свистящий хрип». Записи делали у реальных пациентов с подтвержденными болезнями, а размечали их опытные белорусские пульмонологи.

Точнее врача

Точность системы проверили в исследовании, проведенном совместно с кафедрой пульмонологии и фтизиатрии БелМАПО. Для этого записали звуки легких нескольких сотен пациентов с пневмонией, астмой, ХОБЛ, а также звуки здоровых людей. Потом консилиум из трех врачей высокой квалификации определил, что именно звучит на записях. Мнение консилиума приняли за «золотой стандарт» — это самый точный способ определить типы звуков легких.

Затем эти же записи предложили «послушать» нейронной сети и обычным врачам, а потом сравнили результаты. У единичных врачей средняя точность составила 72%, у алгоритма — 90,7%.



Елена Бинецкая и Максим Зябко

Хотя программа точнее обычного терапевта определит различные типы звуков легких, ее создатели отмечают: работу алгоритма нельзя назвать диагностикой.

— Это не замена врачу, а дополнение, способ получить дополнительные данные о своем состоянии, — говорит Максим Зябко, сооснователь и директор Healthy Networks. — Только врач может поставить формальный диагноз или назначить лечение. Наша же задача — предупредить человека. Термометр, тонометр дают информацию и помогают принимать решения о своем здоровье. Это еще один бытовой девайс, только для респираторных заболеваний.

У Lung Passport есть два варианта: продвинутый и упрощенный. Продвинутый — это отдельный стетоскоп, который связывается со смартфоном через Bluetooth. Стоить он будет около 60 долларов. Сейчас он на этапе производства мелких партий.



Белое устройство — продвинутая версия стетоскопа с Bluetooth-модулем. Черная «насадка» — упрощенный вариант, который работает с микрофоном смартфона

Упрощенная версия — это пластиковая «насадка» на смартфон. Она использует встроенный микрофон, усиливая звук с помощью воронки. Сейчас это рабочий прототип, его еще предстоит привести к «продажному» виду.

При массовом производстве цена такой насадки составит пару долларов. Несколько компаний, предоставляющих услуги удаленной врачебной консультации, заинтересовались тем, чтобы брендировать такие насадки и привлекать с их помощью новых пользователей.

«Человек болен, но не замечает этого»

За время работы на проектом его создатели много узнали о здоровье человека.

— Для меня было удивительно, что люди не замечают, что они болеют, — рассказывает Максим Зябко. — Когда мы начинали общаться с врачами, к ним пришел пациент, который много курил. Он постоянно кашлял и дышал очень тяжело. Врач спросил его об этом, а он ответил «Это я не кашляю, это на самом деле от курения». Человек болен, это заметно со стороны, но он сам этого не замечает и не признает.





По мнению Елены, мало кто знает о хронической обструктивной болезни легких, хотя каждый год из-за нее умирают миллионы людей — больше, чем, например, от рака легких или диабета.

— Про астму и пневмонию знают все — потому что они начинаются резко. А ХОБЛ коварна тем, что развивается годами незаметно для самого человека. Ее часто диагностируют когда легкие функционируют всего на 50%, — говорит Елена. — Это опасное заболевание, из-за которого становится очень тяжело дышать. По статистике, оно ждет каждого пятого курильщика. И если заболевание разовьется, то будьте готовы к ежегодным госпитализациям, сокращению продолжительности жизни и ухудшению ее качества.

Благодаря нашему устройству можно превентивно детектировать ХОБЛ. Потому что чем раньше ее установишь, тем дольше и лучше проживешь. Если вы старше 40, постоянно курите последние 10 лет, испытываете одышку и частый кашель — спросите на следующем приеме терапевта, возможно, вам стоит пройти обследование на ХОБЛ.

«Стартуем в Беларуси»

В сентябре прошлого года разработчики Lung Passport привлекли 100 тысяч долларов от фонда Spacemind Capital, а в декабре — выиграли конкурс «Стартап года».

Сейчас над проектом постоянно работает шесть человек. В будущем команду планируют расширить, нанять технических специалистов и специалиста по сертификации.

— Мы стартуем в Беларуси, — говорит Елена. — На прошлой неделе начали пилотный проект в БелМАПО. Пациенты, больные астмой и ХОБЛ, получают наши устройства, а врачи удаленно отслеживают их состояние. Некоторые из них для тестирования пользовались устройством с конца прошлого года.​





Елена вспоминает историю 71-летней женщины с астмой. Та три недели фиксировала свои симптомы и делала записи звуков через устройство. Когда ее врач увидела данные, выгруженные из системы — сразу поняла, что лечение не помогало. Ей изменили лечение и довольно быстро ее состояние улучшилось.

Беларусь — далеко не единственный рынок для проекта.

— У нас уже есть договоренности по испытаниям и в странах СНГ и в Азии, ведутся переговоры по Европе, — говорит Елена. — На следующей неделе я еду в Испанию, нас пригласили презентовать проект на крупной медицинской выставке.

Массовое производство устройств начнется ориентировочно в феврале следующего года. Старт продаж будет возможен после медицинской сертификации. В Беларуси это планируется на начало следующего года, в Европе — на конец лета следующего года.