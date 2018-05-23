"Настройся ты на позитивность, в зефире нашем ниже калорийность". Почему слабят сладости без сахара

Минчанке Ольге Жоровой пришлось отменить важную встречу из-за плохого самочувствия. Девушка думала: «Отравилась или подхватила ротавирус». Но возможно, диарея — реакция на зефир и мармелад без сахара. GO.TUT.BY тоже попробовал небезызвестные сладости и попытался разобраться, почему на них такая неоднозначная реакция организма.



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«Промучилась до ночи, думала, отравилась»

Когда минчанка Ольга Жорова увлеклась спортом и правильным питанием, то вместо традиционных сладостей кондитерского предприятия «Красный пищевик» решила купить зефир и мармелад без сахара — производитель тот же, только торговая марка «Зеленый пищевик».

— Съела одну зефирку и несколько мармеладок. А вечером почувствовала себя очень плохо, — жалуется Ольга на свое знакомство с диетическими сладостями. — Живот вздулся, появились боли, расстройство пищеварения. Никакие лекарства не помогали. Промучилась до ночи, думала, отравилась или у меня ротавирус. Но и в голову не могло прийти, что это из-за зефира.

Тем более, что зефир ей, скорее, понравился — несмотря на ощущение заменителя сахара. Ко вкусу пришелся и мармелад той же линии, заявленный со вкусом корицы (только девушке он больше напомнил колу).



Фото: TUT.BY

— Утром самочувствие улучшилось. Решила попить чай с зефиркой. Все повторилось. Пришлось даже отменить важную встречу. Однако зефир решила предложить маме, потому что было жалко выбрасывать три с половиной рубля в мусорку. Но, к сожалению, с ней произошло то же самое, — вспоминает Ольга.

Девушка иногда использовала сахарозаменитель при готовке, — однако такой реакции раньше не было. А отзывы на сайте «Красного пищевика» говорят о том, что проблемы с зефиром без сахара — не только у Ольги Жоровой.

В пресс-службе фабрики отмечают: негативных оценок от покупателей не так и много. Зато «Красный пищевик» говорит о стабильных продажах и заверяет в активной заинтересованности иностранных партнеров в низкокалорийных сладостях.

«Настройся ты на позитивность, в зефире нашем ниже калорийность»

Низкокалорийная линейка сладостей от бренда «Зеленый пищевик» существует на рынке чуть меньше года. Кроме зефира, производитель, фабрика «Красный пищевик», выпускает халву, мармелад и драже без добавления сахара. Ориентировались на покупателей с диабетом, ожирением и осознанным отношением к питанию: тех, кто добровольно отказался от сахара в пользу красивой фигуры и здорового образа жизни.



Фото: TUT.BY

Чтобы придумать и приготовить зефир без сахара, по словам пресс-службы фабрики, понадобилось больше двух лет. Подключились не только эксперты предприятия, но и Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию.

— Наши специалисты столкнулись с определенными сложностями: зефир — довольно капризный продукт, — поясняет производитель. — Замена сахарного песка на сахарозаменитель неизбежно повлияла на технологические процессы. Приходилось экспериментировать с соотношениями ингредиентов, интенсивностью термообработки и продолжительностью сушки. Целью было сохранить форму продукта, не потеряв в натуральности и качестве и, конечно, повысить «стрессоустойчивость» лакомства.

Почему же диарея

В качестве заменителя сахара в зефире «Ванильный» используется мальтит и мальтитный сироп.

— Особенность метаболизма сахарозаменителей (в том числе мальтита) характеризуется возможным дискомфортом со стороны пищеварительной системы. Мы об этом честно предупреждаем покупателя, наносим соответствующую информацию на упаковку, — поясняют на фабрике.

И действительно, на оборотной стороне, сразу же за составом на упаковке зефира и мармелада — надпись «Содержит подсластители. При чрезмерном употреблении могут оказывать слабительное действие».

В пресс-службе «Красного пищевика» отмечают, что на силу слабительного действия (или его отсутствия) влияют такие факторы, «как индивидуальная реакция, возраст, микрофлора толстого кишечника, пол, состояние здоровья, привычный рацион, прием лекарственных препаратов». Еще производитель заверил, что длительное потребление сахарозаменителей способствует некоторой адаптации организма и улучшению их переносимости: после четырех−пяти суток относительно высокого потребления мальтита и аналогичных соединений слабительное действие уменьшается, а иногда и вовсе исчезает.



Фото: TUT.BY

Мнение диетолога: «Не стоит есть больше одной штуки»

На упаковку зефира «Ванильный» мы попросили взглянуть диетолога Ольгу Авчинникову. Она объясняет: сахарозаменитель из данного продукта относится к группе полиолов (или сахарных спиртов). Плюсы — низкая калорийность, низкий гликемический индекс. А еще у полиолов есть способности пребиотика поддерживать нормальную микрофлору кишечника — и развитие кариеса они не провоцируют.

В минусы приходится записать диарею.

— В больших дозах эта группа сахарозаменителей оказывает слабительный эффект. И у продуктов, в составе которых более 10n добавленных полиолов, должна быть предупреждающая надпись на этикетке, — отмечает Ольга.

Но, к печали всех сладкоежек, при употреблении любых сладостей диетологи советуют соблюдать меру. Мера — это сколько? В случае с сахарными спиртами в качестве сахарозаменителей (эритритол, изомальт, лактитол, мальтит, маннитол, сорбитол, ксилитол) предсказать реакцию организма довольно сложно — в силу индивидуальной реакции. Чтобы минимизировать риск, одна зефиринка в день — и хватит.

Редакционный эксперимент 17.00. Съедаю зефир — одна штука. Вкус непривычный: вместо приторного и сладкого — кислый и приятный. Консистенция — упругая: чуть плотнее, чем у обычного. 18.30. Ничего происходит. Съедаю вторую. 19.30. Вот он, побочный эффект — так сказать, активное вздутие живота. Дальше эксперимент решаю не продолжать: и так понятно, чем все закончится. Прекрасная мотивация остановиться.

Ольга обращает внимание, что в группе полиолов некоторые преимущества среди других заменителей сахара имеет не мальтит, как в «Ванильном» зефире, а эритритол. Данное вещество реже вызывает побочный «послабляющий» эффект.

А в пресс-службе фабрики заверяют:

— В любом случае, никакой опасности слабительный эффект мальтита для здоровья человека не несет.