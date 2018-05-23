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Карта бесплатных точек Wi-Fi Минска появилась в сети
Фото из архива
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатный Wi-Fi в Минске доступен более чем в ста локациях, объединенных в сеть Free Wi-Fi Minsk. Подробную карту подключений опубликовала компания "Деловая сеть", сообщает БЕЛТА.
Карта доступна по ссылке
Кроме того, пользователи карты могут ознакомиться с первыми точками строящихся региональных сетей общественного Wi-Fi - в Бресте, Витебске, Гродно, Могилеве и Молодечно. В перспективе они будут объединены в сеть Free Wi-Fi BY.
Провайдер Free Wi-Fi Minsk на сегодняшний день не ограничивает пользователей по продолжительности подключения к интернету и скорости доступа (она зависит лишь от пропускной способности канала). Удобство еще и в единой аутентификации. Пользователь проходит эту процедуру лишь однажды и в последующем может в любой из локаций сразу подключаться к сети.
Сети общественного Wi-Fi существуют практически во всех крупных городах Европы - это в том числе способствует повышению рейтинга туристической привлекательности.-0-
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатный Wi-Fi в Минске доступен более чем в ста локациях, объединенных в сеть Free Wi-Fi Minsk. Подробную карту подключений опубликовала...
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