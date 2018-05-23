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Карта бесплатных точек Wi-Fi Минска появилась в сети

24.05.2018 14:16 — Разное | БелТА  
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Карта бесплатных точек Wi-Fi Минска появилась в сети
Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатный Wi-Fi в Минске доступен более чем в ста локациях, объединенных в сеть Free Wi-Fi Minsk. Подробную карту подключений опубликовала компания "Деловая сеть", сообщает БЕЛТА.

Карта доступна по ссылке www.bn.by/freewifiminsk/. На ней обозначены 115 уже функционирующих точек доступа к общественному Wi-Fi, в основном они расположены в торговых центрах, кафе, отделениях банков, на автозаправочных станциях. Карта будет дополняться по мере появления новых локаций. "Сейчас наша компания реализует ряд проектов по расширению сети. Через несколько месяцев точки доступа на станциях метро "Октябрьская" и "Купаловская" тоже появятся на карте Free Wi-Fi Minsk", - отметили в "Деловой сети".

Кроме того, пользователи карты могут ознакомиться с первыми точками строящихся региональных сетей общественного Wi-Fi - в Бресте, Витебске, Гродно, Могилеве и Молодечно. В перспективе они будут объединены в сеть Free Wi-Fi BY.

Провайдер Free Wi-Fi Minsk на сегодняшний день не ограничивает пользователей по продолжительности подключения к интернету и скорости доступа (она зависит лишь от пропускной способности канала). Удобство еще и в единой аутентификации. Пользователь проходит эту процедуру лишь однажды и в последующем может в любой из локаций сразу подключаться к сети.

Сети общественного Wi-Fi существуют практически во всех крупных городах Европы - это в том числе способствует повышению рейтинга туристической привлекательности.-0-

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатный Wi-Fi в Минске доступен более чем в ста локациях, объединенных в сеть Free Wi-Fi Minsk. Подробную карту подключений опубликовала...
 
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