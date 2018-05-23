​Егерь принял охотника за косулю и застрелил

Охотник погиб в Мстиславском районе от пули егеря, который принял его за косулю. Обстоятельства смерти мужчины сейчас устанавливают.

Как сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси, несчастный случай произошёл вечером 23 мая в угодьях рядом с деревней Бастеновичи в Мстиславском районе.

Во время охоты на кабана и косулю мужчина получил смертельное ранение в голову. Он умер на месте.

Известно, что, кроме самого руководителя охоты (егеря), в ней участвовали ещё два охотника и житель деревни Белый Мох (он и оказался жертвой выстрела).

По предварительным данным, мужчина находился в зарослях малинника, в тот момент егерь подумал, что там скрывается косуля, и поразил цель.

В инспекции добавили, что егерь признал, что нарушил технику безопасности охоты, выстрелив по неясно видимой цели (это запрещено).