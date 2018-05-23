Google впервые обошла Amazon по количеству проданных «умных» колонок

По данным аналитической компании Canalys, за первый квартал 2018 года дочерняя компания Alphabet продала 3,2 млн колонок Google Home. Это больше, чем у Amazon, которая продала 2,5 млн умных колонок с Alexa, пишет Fast Company.





Первая «умная» колонка Amazon Echo вышла 6 ноября 2014 года. Аналогичный продукт Google представила двумя годами позже. До недавнего времени бессменным лидером по продаже умных устройств оставалась именно Amazon.

Колонки, производимые этими компаниями, не сильно отличаются по цене и габаритам, но обладают разными функциональными возможностями. Так, Alexa — голосовой ассистент Amazon — ориентирована на онлайн-покупки и позволяет добавлять новые навыки сторонним разработчикам, а Google Assistant помогает искать информацию и решать различные задачи.

«Поставщики и розничные продавцы предпочитают колонки от Google тем, что предлагает Amazon, так как последняя является их прямым конкурентом. Однако Amazon стремится не сдавать позиции, и по количеству навыков Alexa и интегрированных с ней устройств для «умного» дома догнать её для конкурентов будет непросто», — отмечает специалист Canalys Бен Стэнтон.

Согласно Canalys, за первый квартал 2018 года всего в мире продано 9 млн «умных» колонок, что более чем в три раза превосходит показатели за аналогичный период предыдущего года.