WebMoney в Беларуси: как выводить деньги и платить налоги

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Что это?

WebMoney – это международная система электронных платежей. Согласно информации из открытых источников, по состоянию на январь 2018 года, количество регистраций в системе WebMoney превысило отметку в 36 миллионов аккаунтов.

По каждому типу кошельков (валют) действуют отдельные гаранты, которые являются юридическими лицами, зарегистрированными в соответствующих странах:

Гарантом по WMR является ИКОНИКС ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД, Сейшелы;

Гарантом по WMZ выступает компания Amstar Holdings Limited, Гонконг;

Гарантом по WME выступает компания WebMoney Europe LTD., Великобритания;

Гарантом по WMU выступает компания ООО «Агентство Гарантий» (укр. ТОВ «Агентство Гарантій»), Украина;

Гарантом по WMY до 5 марта 2010 выступала компания ООО «Узбекское гарантийное агентство TILLO-GARANT»;

Гарантом по WMB выступает ОАО «Технобанк», Республика Беларусь;

Гарантом по WMK выступает Kazgarant Ltd., Доминика;

Гарантом по WMV выступает Vietnam Online Service Trade Joint Stock Company, Вьетнам;

Гарантом по WMG выступает WM Metals FZE, Объединенные Арабские Эмираты;

Гарантом по WMX, WMH и WML выступает INDX Transactions LTD, Британские Виргинские Острова;

Гарантом по MDL выступает RunPay Moldova, Республика Молдова.

Система удобна российским работодателям

Очень часто иностранные работодатели, в частности, российские компании выбирают в качестве оптимального способа оплаты труда перечисление денег на кошелек WebMoney. Однако для белорусов это не всегда удобно, ведь даже для того, чтобы получить необходимый для открытия кошелька в системе начальный или персональный аттестат, нужно заплатить 30 рублей (за начальный аттестат) и 40 рублей (за персональный).

Более того, когда на вашем кошельке скопилась определенная сумма, и вы пожелали ее вывести, сделать это окажется не так просто.

В Беларуси гарантом такой услуги выступает «Технобанк».

Как сообщается на сайте системы WebMoney в Беларуси, деньги с электронного кошелька у нас можно вывести следующими способами:

Перевести на банковский счет На рублевую банковскую карточку:

Visa Electron International ОАО «Технобанк»

Карточку другого белорусского банка

На карточку WebMoney

Согласно налоговому законодательству, вне зависимости от поступившей на кошелек суммы из-за рубежа, нужно заплатить подоходный налог.

Что можно оплатить через WebMoney в Беларуси

На сегодняшний день в Беларуси можно оплатить через WebMoney большой перечень товаров и услуг не выходя из дома:

Покупки в интернет-магазинах;

Услуги связи;

Интернет;

Коммунальные и таможенные платежи;

Хостинг и домены;

Кредиты и займы в банках.

ЕРИП стала возможной оплата абсолютно любого платежа в Беларуси посредством WebMoney. С недавних пор благодаря системестала возможной оплата абсолютно любого платежа в Беларуси посредством WebMoney.

Комиссии за вывод средств с кошелька WMB на карточку ОАО «Технобанк» в системе ЕРИП нет. Также нет комиссии при оплате других услуг в системе ЕРИП с кошелька WMB, в т.ч. пополнение карточек других банков.

Кобрендинговую карточку можно оформить бесплатно

Так как «Технобанк» является представителем системы WebMoney в Беларуси, Myfin.by обратился туда за комментарием. На вопросы портала отвечает Елена Хващевская, главный экономист управления электронных денег ОАО «Технобанк».

– Как вывести WebMoney в Беларуси с наименьшими потерями от комиссии?

– Вывод средств с кошелька WMB в Беларуси возможен при наличии аттестата не ниже начального уровня. Минимальная комиссия составляет 0,8%. Подать пакет документов на получение начального аттестата можно в ОАО «Технобанк», комиссия за рассмотрение пакета документов определена тарифами банка, на данный момент она составляет 30 бел. рублей.

Если физическое лицо имеет начальный или персональный аттестат, то в ОАО «Технобанк» можно бесплатно оформить кобрендинговую карточку для вывода средств с кошелька WMB, подробная информация о карточке есть на сайте «Технобанка».

– Можно ли получить в «Технобанке» выписку по поступлениям средств на электронный кошелек?

– Выписку по движению средств по электронному кошельку WMB в ОАО «Технобанк» клиент может получить. Стоимость выписок определена тарифами банка в зависимости от периода.

– Сколько в этом году в Беларуси было выдано начальных/персональных аттестаттов?

– В ОАО «Технобанк» с начала 2018 года по данный момент было выдано физическим лицам 47 начальных аттестатов.

– Как оплачивать покупки при помощи Вебмани в интернет-магазинах Беларуси?

– Для того чтобы оплатить покупки в интернет-магазине с электронного кошелька WMB, необходимо зайти на сайт продавца, в способах оплаты найти WebMoney и совершить оплату.

Как платить налоги?

Как использовать электронные кошельки Webmoney, Easypay, iPay, PayPal , WebPay и получать доход из-за границы, избежав при этом проблем с налоговой? Рассказывают юристы юридической компании REVERA Екатерина Попова и Эмилия Семиградская.

Специалисты разобрали основные случаи на примере использования кошелька Webmoney.

Ситуация 1. ИП получает доход на электронный кошелек

Так работают многие фрилансеры. Не все это знают, но налоговая следит за поступлениями из-за рубежа. Весь доход, который поступает в ваш кошелек, считается выручкой от реализации товаров, работ, услуг и облагается налогом в зависимости от выбранной системы налогообложения.

При этом имейте в виду: вы заплатите налог не только с чистой выручки , которая поступила вам в кошелек, но и с различных комиссий. Например, если за выполнение работы ИП причитается 100 рублей, но 5 рублей ушло на банковскую комиссию и на кошелек поступило только 95 рублей, облагаться налогом будут все 100 рублей.

прибыли с личными переводами (получение займов, денежных призов, просто денежных переводов). Второй нюанс – лучше не смешивать кошелек для полученияс личными переводами (получение займов, денежных призов, просто денежных переводов).

Все, что оказывается в электронном кошельке ИП, налоговые органы могут расценить именно как выручку, с которой нужно уплатить налог. В таком случае, конечно, можно объяснить налоговым органам источник средств, но лучше избегать таких спорных ситуаций и использовать разные кошельки для разных целей.

Ситуация 2. Физическое лицо использует электронный кошелек для оплаты товаров, услуг, денежных переводов другим лицам и получения денежных средств

Налоги платить не нужно, когда физическое лицо перечисляет деньги (неважно кому – иностранной компании, ИП, родственнику или просто знакомому), так как при этом физлицо не получает никакого дохода.

Налоговые обязательства могут появиться, когда физлицо использует электронный кошелек для получения денежных средств.

– Часто электронные кошельки используют для получения денежных средств от других физлиц, которые проживают в другой стране. Подоходный налог здесь не возникает, если деньги вам перечисляет ваш близкий родственник (родитель, ребенок, родной брат или сестра, дед, бабушка или внук, внучка) или супруг, супруга, а также близкие родственники супруга или супруги. Сумма перевода может быть любой, но родство придется подтвердить документально. Поэтому если вы получили крупную сумму на свой кошелек от английской бабушки, родство с которой вы сможете подтвердить, налоги платить не придется.

– Если же деньги безвозмездно получены от других лиц (не близких родственников) – налог возникнет, если суммарно за 2018 календарный год вам подарят на сумму, превышающую 6116 рублей. Все, что свыше этой суммы, облагается налогом по ставке 13%.

– Если вы используете кошелек для получения зарплаты из-за рубежа, вам нужно подавать налоговую декларацию и платить подоходный налог по ставке 13%. При этом возможно, что зарубежная компания уже удержала налоги с вашего дохода. Тогда, чтобы не платить налог дважды, можно применить налоговый зачет: взять у иностранных налоговых органов справку о том, что вы уже уплатили налоги, и приложить эту справку к поданной налоговой декларации. Если вы не успеваете получить справку от иностранных налоговых органов, можно будет получить справку об удержанных налогах от зарубежного работодателя. Налоговая принимает такие справки и проводит зачет с условием, что вы в течение года представите справку от зарубежной налоговой. В противном случае налог будет перерассчитан обратно с пенями за просрочку уплаты.

Важно

Декларация подается в налоговые органы по месту жительства до 1 марта года, следующего за отчетным годом. Таким образом, полученные в 2018 году доходы нужно будет задекларировать до 1 марта 2019 года включительно.

Обязанность по подаче декларации возникает в случае, если вы находились на территории Беларуси более 183 дней в течение календарного года, включая дни выезда за границу на лечение, отдых, командировку. В таком случае вы признаетесь налоговым резидентом Беларуси и должны отчитываться о своих доходах перед налоговыми органами Беларуси.

базовые величины , плюс 0,5 базовой величины за каждый полный месяц просрочки, но не свыше 10 базовых величин. Штраф за неподачу налоговой декларации — 2, плюс 0,5 базовой величины за каждый полный месяц просрочки, но не свыше 10 базовых величин.

Итого штраф за несвоевременную подачу декларации может составить от 49 до 245 рублей.

По декларации и приложенным документам налоговая рассчитывает подоходный налог, высылает извещение. Налог нужно уплатить до 15 мая.

Если же декларацию вы подали вовремя, но вовремя не уплатили налог, потенциальный штраф — 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины (то есть минимальный штраф составит 12,25 рубля).