Российский журналист: Лукашенко на редкость здраво оценил выступление сборной на чемпионате мира

Российский спортивный журналист Алексей Шевченко в своей ежедневной колонке в «Спорт-Экспрессе» прокомментировал реакцию белорусских властей на провал национальной хоккейной сборной на чемпионате мира — 2018 в Дании.



Фото: president.gov.by

— Президент Беларуси Александр Лукашенко на редкость здраво оценил выступление сборной на чемпионате мира, никого не посадил и вообще реакция оказалась более спокойной, чем ожидалось.

Удивило другое. Глава МВД Игорь Шуневич теперь рассказывает , как все было неправильно как в «Динамо», так и в стране, хотя сам был председателем наблюдательного совета клуба. Вы относитесь к его критике иначе. Он ругает не других, а именно себя.

Нет вратаря у сборной? Так это потому что он одобрял сделки с Беном Скривенсом и Юнасом Энротом, фактически закрыв путь для местных голкиперов. Он справедливо критикует систему хоккея? На его должности в такой маленькой стране именно он мог начать реформу. Правда, то, что изменения назрели, было известно давно. Только зачем надо было откладывать все это до момента, когда сборная вылетела? — задается вопросом Алексей Шевченко.