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Российский журналист: Лукашенко на редкость здраво оценил выступление сборной на чемпионате мира
Российский спортивный журналист Алексей Шевченко в своей ежедневной колонке в
— Президент Беларуси Александр Лукашенко на редкость здраво
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Нет вратаря у сборной? Так это потому что он одобрял сделки с Беном Скривенсом и Юнасом Энротом, фактически закрыв путь для местных голкиперов. Он справедливо критикует систему хоккея? На его должности в такой маленькой стране именно он мог начать реформу. Правда, то, что изменения назрели, было известно давно. Только зачем надо было откладывать все это до момента, когда сборная вылетела? — задается вопросом Алексей Шевченко.
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Российский спортивный журналист Алексей Шевченко в своей ежедневной колонке в "Спорт-Экспрессе" прокомментировал реакцию белорусских властей на провал...
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