Российские майнеры возместили электрокомпании миллион долларов ущерба

Двое руководителей фирмы по промышленному майнингу возместили энергетической компании ущерб, размер которого превысил миллион долларов. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Оренбургской области.



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В полицию обратились сотрудники энергетической компании, которые заметили потерю электроэнергии на территории одного из бывших заводов Оренбурга. Там полицейские обнаружили более 6000 «единиц техники», подключенной к электросети, а также силовые кабели, которые вели к подстанции неподалеку.

«Установлено, что высокотехнологичное оборудование использовалось для производства криптовалюты, — говорится в сообщении ведомства. — Работа данного предприятия осуществлялась без учета потребления электроэнергии объемом свыше 8 миллионов КВт/ч».

Подозреваемыми оказались двое руководителей фирмы по промышленному майнингу. Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения).

Каждому из них назначили штраф в 200 тысяч российских рублей (3,2 тысячи долларов). Также предприниматели возместили ущерб энергетической компании в размере 78 миллионов рублей (примерно 1,2 миллиона долларов).