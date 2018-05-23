Александр СЫКАЛО: Майнинг криптовалют опасен с экологической точки зрения

Беда пришла оттуда, откуда ее не ждали - от майнинга, криптовалют, технологии блокчейна и других неологизмов, которые офисная программа воспринимает как ошибки и помечает красным.

Не берусь судить об эффективности криптовалюты как средства укрывательства от налогов и финансирования международного терроризма - для этого, как следует из названия, она и предназначалась. Для человечества майнинг опасен с экологической точки зрения.

Задачей человека и общества во все времена было и остается устранение неопределенности при выборе управленческих решений. Криптовалюта не устраняет неопределенность, а создает ее, снижая для субъектов экономических отношений вероятность принятия верных решений и объективных оценок. Это прямая угроза переходу мирового сообщества к цифровой экономике, на которую уповают политики и экономисты по обе линии противостояния Восток - Запад. Цифровая экономика не обеспечит ликвидацию глобальных угроз и рисков в обстановке растущей финансовой неопределенности.

Не меньшую опасность представляет майнинг с позиции глобального потепления. Уже сегодня мировой майнинг расходует электроэнергии и производит тепла больше, чем небольшая европейская страна или многомиллионный город. Добыча биткоинов чревата выделением 8 млн тонн углекислого газа, что вполне сопоставимо с транспортной составляющей глобального загрязнения атмосферы. То, что майнинговые «шахты» используют выделяемое тепло для отопления, не меняет дела - все равно энергобаланс нарушается в масштабах планеты.

И не важно, с какой целью раскручивается криптоафера: для обнуления госдолга США или создания мыльно-финансового пузыря, идущего на смену биржевому; для образования нового варианта мировой гегемонии или это очередной пробный шар манипуляции общественным сознанием. В любом случае население планеты вновь окажется жертвой неуемной жажды наживы.

Александр СЫКАЛО, эксперт по устойчивому развитию